Sortie de Fabriques : Cie Kokeshi – Conversation dansée Fabrique Dervallières (La) Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 10:30 –

Gratuit : oui Jeune public

Ce format, inventé par la compagnie Kokeshi, est une proposition à mi- chemin entre l’atelier et le spectacle.De 2013 à 2015, Capucine Lucas s’immerge une première fois dans la crèche St Luc de la Croix Rouge, et poursuit ses recherches par des ateliers artistiques, des rencontres, des expérimentations avec les publics accueillis au sein de la structure. Cela donnera naissance aux Conversations dansées pour les tout-petits, sorte de laboratoire, d’espace et d’échange où l’on « donne la parole » aux enfants et aux parents, en les invitant à danser.En travaillant autour d’une matière sensible ((la soie, le scotch, le plastique, le papier, le tissu, etc), Capucine Lucas donne la possibilité aux enfants et à leurs parents de sentir, ressentir, d’agir ou de simplement voir et s’émouvoir. Une danse à la fois très proche du sol, tout en douceur, à l’écoute de la réaction des enfants mais aussi une danse faite d’élans et de dynamisme pour surprendre l’enfant là où il ne s’y attend pas.

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home