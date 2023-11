Cie Thaliachore – Eloise et Léonie Fabrique Dervallières (La) Nantes, novembre 3, .

2023-11-03

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui À partir de 5 ans

La Compagnie Thaliachore vous invite à découvrir son nouveau projet de création, mélange de théâtre et musique, à destination du tout public à partir de 5 ans. Il s’agit de l’adaptation d’un texte de Catherine Verlaguet, « Elois et Léon » qui devient « Éloïse et Léonie » . Eloise a beaucoup trop d’énergie pour son corps trop petit. Elle parle tout le temps et c’est très fatigant pour les oreilles de sa maman. Sa maman a une copine. Elle vient d’adopter Léonie. Léonie est muette et a des yeux ronds comme la lune pleine. Ce texte raconte la rencontre entre ces deux univers, ces deux petites filles très différentes qui vont se lier d’amitié et se révéler l’une à l’autre grâce à un instrument de musique, un trombone. Au travers de la poésie des mots et de la musique, ce texte parle de la différence, du vivre ensemble et de l’affirmation de soi. __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

