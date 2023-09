La Fabrique en scène(s) #4 Fabrique Dervallières (La) Nantes, 7 octobre 2023, Nantes.

2023-10-07

Horaire : 11:00 21:00

Gratuit : oui Tout public

Le temps d’une journée, la Fabrique Dervallières-Zola vous ouvre ses portes ! Ce lieu emblématique, au coeur du quartier, est dédié à la création artistique : tous les jours, des artistes de Nantes et d’ailleurs, de toutes les disciplines, y viennent pour répéter, chercher, expérimenter… afin de créer les futurs spectacles et oeuvres de demain. Le samedi 7 octobre, nous vous proposons de (re)découvrir ce lieu et ses artistes, avec un programme éclectique : concerts, théâtre, danse et autres surprises ! Découvrez ici le programme détaillé de la journée !

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/