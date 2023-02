Fabrique et réparation de parapluies et ombrelles – François Fabrique de parapluies Francois, 27 mars 2023, Poitiers.

Présentation de notre boutique et notre atelier sur la fabrication de parapluies. Entreprise familiale depuis 5 générations.

https://youtu.be/EoSoZGMT0u4 La Fabrique de Parapluie François Frères existe depuis 1882 et depuis 5 Générations dans la Famille François à Poitiers : Nous fabriquons nos parapluies à la main avec des matériaux de qualité dans le plus pur esprit artisanal. Un produit durable et solide, élégant et chic qui est garanti et qui peut se réparer, de quoi affronter la pluie et le vent pendant de nombreuses années ! Nous fabriquons sur mesure, nous réparons et restaurons toutes les marques de Parapluie ainsi que les Ombrelles. Découvrez notre histoire sur cette page : https://www.parapluie-artisanal.com/notre-histoire/ Ainsi que nos parapluies : https://boutique.parapluie-artisanal.com/

Et nos dernieres créations : https://www.parapluie-artisanal.com/2022/10/30/les-parapluies-creations/ Venez découvrir notre atelier ainsi que la fabrication de nos parapluies dans cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=BtHlplbim0Q Gage de qualité, de savoir faire et référence pour nos clients, la Fabrique de parapluies François est labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant” par l’État Français. Une marque de tradition et de modernité, qui sait offrir une réponse aux besoins des plus exigeants :

