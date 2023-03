Venez à la rencontre des artisans d’art de la Fabrique de la Risle Fabrique de la Risle 2 bis boulevard Parissot Beaumont-le-Roger Catégories d’Évènement: Beaumont-le-Roger

Eure

Venez à la rencontre des artisans d’art de la Fabrique de la Risle Fabrique de la Risle 2 bis boulevard Parissot, 1 avril 2023, Beaumont-le-Roger. Venez à la rencontre des artisans d’art de la Fabrique de la Risle 1 et 2 avril Fabrique de la Risle 2 bis boulevard Parissot L’Association d’Art : La Fabrique de la Risle fête ses 10 ans d’existence. A cette occasion, 16 artisans d’Art présenteront leurs savoir-faire avec des démonstrations participatives. Une telle longévité s’explique par la qualité et l’originalité des artisans présents. Des expositions temporaires autour de la photo, la sculpture en métal, la terre, la peinture, etc..) complèteront notre lieu. Venez à la rencontre des artisans : céramique, mosaïque, terre, tourneur sur bois, cartonnage, dentelle aux fuseaux, peinture, laine feutrée, papier mâché, coutellerie, bijoux, papier, bijoux polymère, cuir, encadrement d’Art, Fabrique de la Risle 2 bis boulevard Parissot 27170 Beaumont le Roger Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fabriquedelarisle.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Fabriquedelarilse »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/fabriquedelarisle/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 mosaique dentelle au fuseaux Association Fabrique de la Risle ©

