Atelier 2 Tonnes, changez le futur ! Fabrique Citoyenne Floirac, 3 octobre 2023, Floirac.

L’atelier 2 tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l’atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives, sans oublier le rôle de l’influence, enjeu-clé de la transformation de la société.

Repas offert aux participants. limité à 8 participants.

Fabrique Citoyenne avenue salvador allende 33270 Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

Floirac Développement durable

Atelier 2 Tonnes