La Maison Popote du VRAC vous propose de participer au festival AlimenTerre avec une projection gratuite du Film « La part des autres » et un moment convivial d’échange en suivant. Fabrique Citoyenne avenue salvador allende 33270 Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Maison Popote participe au festival Alimenterre et propose une soirée cinéma où sera projeté le film La part des autres (50′) le mardi 22 novembre à 19h à la Fabrique Citoyenne. On y parle de l’accès de tous et toutes à une alimentation durable et de qualité.

Un échange aura lieu avec une agricultrice et une chercheuse à la suite du film ainsi qu’un moment convivial autour d’une soupe, préparée par les habitant.es, pour clôturer la soirée.

