Sortie de Fabriques : Théâtre des Cerises – La femme vache Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 22 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans la lignée de L’Homme Sans Bras et de La Femme Canon, ce nouveau spectacle du Théâtre des Cerises aborde et questionne tant de débats et de phénomènes sociétaux, du spécisme au mouvement Me Too en passant par la bioéthique et le mauvais goût vestimentaire, qu’il est impossible de les énumérer ici. »

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home