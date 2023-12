Sortie de Fabriques : Hirsutes Prod – COUCOUCOOL Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 16 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 14:00 –

Gratuit : non Jeune public

Depuis des mois, Simon et Richie s’entraînent avec pour objectif leur sélection à la cérémonie d’ouverture des J.O. Chacun de leur côté, ils ont réglé leurs amplis, ajusté leurs cordes et lesté leurs kicks. Pendant de longues heures ils ont répété et peaufiné leur technique pour atteindre le geste parfait, celui qui fait mouche. Coup franc de médiator, smatch de tom basse, saut de touche de clavier, riffs de guitare transversale… Le MATCH s’annonce particulièrement serré entre les deux compétiteurs. Garant de l’intégrité du jeu et des règles imposées par la fédération, Frédéric Poussin, jugearbitre officiel, veillera au grain. Dans les tribunes, au cœur des épreuves, public et supporters choisiront et encourageront leur favori avec le plus grand fair-play pour que Richie et Simon restent avant tout… Coucoucool.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home