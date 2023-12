Sortie de Fabriques : Cie du Préalable du Sourire du Chat Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 8 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Viser le cœur de la pensée de Brassens. Couper, écarter, regrouper les paroles de l’artiste pour en faire jaillir sa « petite philosophie », comme il aimait le dire. Et alors, non pas les chanter mais les dire. Les incarner. Et pour mieux les faire entendre, proposer l’accompagnement musical des arrangements de Joel Favreau, son dernier guitariste, qui en connaît si bien l’univers. Offrir ainsi un « concert parlé », constitue de nombreux contes a l’intérieur desquels défilent des personnages a la singularité universelle. Viser enfin le cœur de chacun d’entre nous. Découvrir pour certains, se rappeler pour les plus nombreux, pourquoi Brassens nous parle tant. Pourquoi il demeure un phare. Car sans jamais se renier, sans jamais se compromettre, demeurant toujours fidèle a l’artiste et a l’homme qu’il était, il semble avoir toujours veille a le faire en demeurant respectueux et curieux des autres. C’est pour cela que réécouter Brassens nous semble encore aujourd’hui inspirant, nécessaire.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home