Sortie de Fabriques : Cie du Préalable et Le Sourire du Chat Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, jeudi 8 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

« La petite philosophie de Brassens » est un concert parlé avec 2 comédiens et 2 musiciens.C’est une adaptation théâtrale des paroles des chansons de Brassens, sur des musiques de l’artiste arrangées par Joel Favreau, son dernier guitariste. Sur les 200 chansons que Brassens a écrites, Julien Bourdel en a gardé une centaine qu’il a coupées et montées afin de les faire dialoguer entre elles et constituer ainsi une série de contes qui nous plongent au coeur de la pensée du poète.Dans une mise en scène et une scénographie au service du texte, ce concert parlé permettra de découvrir pour certains, se rappeler pour les autres, pourquoi l’oeuvre de Brassens nous parle tant. Pourquoi il demeure un phare. « La petite philosophie de Brassens » est une création de la Compagnie du Préalable et du Sourire du Chat, co-produite par Poisson Pilote et Scènes de Pays Mauges Communauté. Concert Parlé

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home