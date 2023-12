Sortie de Fabriques : Les Dandys Production – PRODIGUE, ou les rêveries d’un homme en chute libre Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Willy est le dernier opérateur humain d’un complexe de 47 étages dédié à l’élevage intensif de bovins. Bienvenue chez Prodiguo. Un jour Willy s’évade. C’est alors que sous nos yeux viendra progressivement s’effriter la réalité, qu’apparaîtra cette créature à tête de vache, que la tempête se lèvera emportant tout, sauf lui, et que seul à la poursuite de sa tour de Babel, les étoiles se mettront à tourner prodigieusement vite autour de lui. Un choc entre la puissance de l’artificielle et la poésie du vivant une farce clownesque et onirique qui remet l’Homme à sa place. …Et tout ça, sans parole

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home