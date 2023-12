Sortie de Fabriques : Cie Keflusk – Première formule Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 12 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-12 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Imaginée comme un Grand Prix de Formule 1 (essais libres, qualifications, course), la pièce met en lumière les différents aspects de la F1 visibles et invisibles à travers le corps du danseur. En imaginant son corps comme son propre véhicule, il le confronte ainsi à l’extrême vitesse, la prise de risque, la justesse du geste, et la perfection de la trajectoire. Pendant la course, la répétition et la rapidité d’exécution du circuit corporel et spatial le confrontent également aux limites de ses capacités physiques, de concentration et d’endurance. Des imprévus surviennent aussi, obligeant alors le danseur à s’adapter à son environnement qui évolue et aux différents événements apparaissant lors d’une course: collisions, chocs, intempéries, évitements… ou même accidents !

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home