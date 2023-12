Sortie de Fabriques : Cie Comme Le Café – PAS 4 MAINS Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-04 19:00 –

Gratuit : oui

104 touches blanches et 72 touches de noir partagées en proportions variables entre deux hobos orpailleur.euse.s de mots et leurs quatre mains rebelles au piano. 25 chansons qui longent une allée de grands chênes et un jardin de ronces, où l’on croise une pensée-fougère arborescente et une étoile en fuite. Où l’on revit en mer toutes les odyssées, par les courants contraires ou aux grandes marées. Pour de l’humain retrouver la boussole.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home