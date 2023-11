Jeudi des Fabriques : Bubblegum Parfum Désert – Sonos Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, décembre 21, .

2023-12-21

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Tout public

SONOS est une architecture d’actes à venir sur, autour, dans la musique et le son, ouvert à toutes et tous, partout et constamment. SONOS se décline comme une revue musicale jouée, un document vivant sur un thème donné où des individus de différentes histoires et galères, différents âges et savoirs, viennent parler depuis le même lieu semi-fictionnel de leur manière de vivre et ressentir les phénomènes musicaux, sinon sonores, à leur façon. Cette nouvelle parution se concentre sur le volume, l’intensité, le désir et ses formulations, sur ce qui reste d’une histoire d’Amour et de musiques qui aurait tout emporté dans la vie des habitantes et habitants d’un espace extensible à l’infini dénommé Gagnyngham. www.facebook.com/exeodemdiabolisanguine __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/