Sortie de Fabriques : Cie Azone – Don Quichotte-Rester dans le trouble Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, 14 décembre 2023, Nantes.

2023-12-14

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : oui

« Don Quichotte – Rester dans le Trouble » est une fable qui défend la fonction positive de la fiction en tant que méthode d’apprentissage et technique de survie dans un monde malade-mental, sombre et lugubre. Le héros est un Don Quichotte, un avatar littéraire paumé qui affronte ses propres obscurités dans un douloureux face-à-face. Il s’enfonce dans les méandres de ses souvenirs pour y puiser sa force, y retrouver l’amour et y trouver sa joie. Alors qu’il se tient au bord d’un soleil noir, il rencontre une vieille chamane nommée Ahiya. Ahiya est perdue dans un temps cosmique, confuse et désorientée. Au contact de Don Quichotte, Ahiya s’éveille et s’hybride avec lui. Ils se métamorphosent en un être mi-masculin, mi-féminin, mi-animal, un esprit mutin, libre des toutes formes. Des sculptures, des photographies et des vidéos prolongeront le langage narratif dans des formes plastiques, théâtrales. Ce récit sera une performance musicale inspirée de l’opéra, à la fois punk et poétiques.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr http://lesfabriques.nantes.fr/