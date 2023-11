Jeudi des Fabriques : Collectif Tranx – Intelligent Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, décembre 7, .

2023-12-07

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Tout public

Faut-il abandonner ses aspirations à la vie d’artiste et se trouver d’autres hobbies ? Est-ce l’ennui qui me donne envie de sortir le soir, ou l’inverse ? Peut-on être cynique dans la vie sans être triste en amour ? Au fait, le rock ne serait-il pas déjà mort ? Voilà le type de questions qui occupent le cerveau et le temps de Louis, trentenaire qui tourne en rond dans un appartement qui lui ressemble, bordélique, rempli de musique et d’alcool. C’est dans cet espace – autant cocon intime que prison mentale – que l’on assiste à la rédaction en direct du journal de création de Louis. En effet, à la suite d’une rupture sentimentale, Louis décide de s’atteler à son grand œuvre : un album qui fera date dans l’histoire du rock. Selon lui. Louis se lance donc dans cette entreprise, se débattant avec ses rêves de gloire et sa fainéantise, ses moments d’inspirations et d’auto-complaisance. www.facebook.com/tranx.fr/ __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr http://lesfabriques.nantes.fr/