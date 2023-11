Jeudi des Fabriques : Cie Jesus Poulain – Amores Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, novembre 30, .

2023-11-30

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Tout public

Qu’est-ce qui fait qu’on (re) commence à désirer l’autre ? A l’aimer ?Qu’est-ce qu’on lui raconte ? Qu’est-ce qu’on se raconte ? Et dans quel(s) lieu(x) ?Les rues, les cafés, les pLes Toasteursrcs, les discothèques, les sites de rencontre ou au lycée, dans la chambre à coucher ou sur le papier ? Comment ça reste ? Ou s’étiole ? Ou disparaît ?Et si le silence envahit tout ? Pour le dire, il y a le corps, la voix, la musique au plateau et ce qu’on a filmé, enregistré, écrit. A M O R E S , des amours au pluriel comme dans une langue étrangère. www.youtube.com/watch?v=YkJvYns307Iwww.mobilcasbah.fr/les-compagnies/jesus-poulain/ __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/