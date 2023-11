Jeudi des Fabriques : Cie La Lune Rousse – La bonne aventure Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, novembre 30, .

2023-11-30

Horaire : 18:15 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, Ana Blavitskaya lit entre les lignes de l’espace-temps et répond à toutes les questions que votre âme abrite. Questionnez, elle répondra dans la langue des esprits : celle des contes, des chansons, des poèmes ou des aphorismes… Entre la performance, le spectacle et la méditation, un travail artistique qui interroge nos liens à l’Invisible, au vivant, au risque ! www.lalunerousse.fr __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/