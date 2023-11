Jeudi des Fabriques : Cie Le Feu aux poudres – Toutes excentricités comprises Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, novembre 23, .

2023-11-23

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Tout public

Sainte et Martyre sont deux drags queens, deux “folles” enragées contre la société hétéropatriarcale et qui, un jour, décident de riposter. Dans un coup de colère, provoquant une avalanche d’événements invraisemblables, elles se retrouvent à la tête d’une prise d’otage. Que faire ? Revendiquer un coup d’État et renverser le gouvernement semble être une bonne idée. Emportées dans leur folie destructrice – et mystique – elles sèment le chaos et la panique dans le pays ; l’armée s’en mêle ; Dalida et Kylie Minogue également. En tout cas, une chose est sûre : le monde ne sera plus le même après “L’Affaire de l’Acapulco Sunlight” ! __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/