Sortie de Fabriques : Cie Heim – Trémolo Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, novembre 17, .

2023-11-17

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : oui Tout public

À partir de la figure de la Méduse, Trémolo s’intéresse davantage à l’histoire derrière l’histoire. Les mythes permettent-ils de perpétuer des croyances malgré leur aspect fictionnel ? Quelles préoccupations ressortent de l’imagerie du monstrueux, l’équilibre de la terreur, du féminin, de la notion de perte ? Méduse n’a pas peur, elle est peur ; elle a traversé les temps, nourrit l’imaginaire collectif. Par quelle voie-voix récupère-t-on sa parole, son corps ? Qu’est ce qu’on invente pour « défier l’augure » ? Au regard dérobé, sa veille ancestrale vient mettre en lumière les nécessités d’aujourd’hui : déjouer le sort, c’est rire des assignations, où le trémolo n’évoque ni le tremblement, ni la peur mais sublime ce qu’il y a d’existant par la répétition de la joie, du jeu, retenir l’enfance en nous, et la faire grandir. Les deux danseuses, en miroir, visiteront cette zone aphotique, et remonteront vers le jour. Elles seront accompagnées par de la musique électronique pour que le petit et ses variables les portent et les soutiennent. www.compagnieheim.com __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr http://lesfabriques.nantes.fr/