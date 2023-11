Jeudi des Fabriques : Les Toasteurs Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes, novembre 2, .

2023-11-02

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Tout public

Des tubes qu’ils auraient pu écrire, mais d’autres l’ont fait avant. À leurs débuts, les Toasteurs n’étaient pas toujours d’accord sur la chanson qu’ils avaient envie de jouer. En mélangeant deux ou trois chansons en une seule, ils ont obtenu des cocktails à succès et sont devenus des spécialistes du mash up !!La légende : c’est l’histoire de deux soeurs jumelles, Girbit et Birgit (ex top models) qui rencontrent des musiciens américains en pleine tournée française qui ne décolle pas (ex-orchestre The American Toasts) ; c’est le coup de foudre !!! Elles leur demandent de monter un groupe de rock international pour se faire un max de pognon. C’est alors que fut créé l’excellent orchestre Les Toasteurs ! https://www.youtube.com/@lestoasteurs5298 __ Les Jeudis et sorties des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/