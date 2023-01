[fabrique] bibliothèque des commencements La Maison des métallos, 6 février 2023, Paris.

Le samedi 18 février 2023

de 18h00 à 20h00

Le mercredi 15 février 2023

de 19h00 à 20h30

Le lundi 13 février 2023

de 17h00 à 19h00

Le samedi 11 février 2023

de 17h00 à 19h00

Le lundi 06 février 2023

de 17h00 à 19h00

. gratuit

Collectionneuses et collectionneurs du singulier, bibliophiles ou simples curieux·ses qui souhaitent se prendre au jeu, on part ensemble à la chasse aux commencements !

Il y a des débuts de livre célèbres et des livres qui célèbrent les débuts. Il y a des textes qui racontent les premiers pas (romans d’apprentissage, Bouvard et Pécuchet…), font le récit des origines (Genèse, Épopée de Gilgamesh, Les 3 premières minutes de l’Univers…), ceux qui transmettent un B-A-BA (manuels techniques, Album des Jeunes…), ceux qui incitent à de nouveaux départs. Il y a des livres dont on a lu les premières pages ou dont on a oublié la fin. Il y a les romans inachevés.

Toutes et tous seront les bienvenu·es dans la bibliothèque des commencements, corpus imaginaire à constituer ensemble. Nous invitons qui veut à enrichir ce catalogue subjectif. Venez proposer votre sélection et recommander, récentes ou passées, vos meilleures lectures de commencements.

Une séance de lancement de la bibliothèque des commencements par GRAND MAGASIN aura lieu lors du Before du 3 février. Qui veut pourra venir sur rendez-vous proposer un livre ou une sélection les 6, 11, 13 et 15 février. L’ensemble des titres collectés fera l’objet d’une présentation publique, par les contributrices et contributeurs en personne, le samedi 18 février.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Nino Carè Bibliothèque des commencements