Fabrique avec l’artiste Irene Kopelman IAC Institut d’art contemporain, 27 mars 2022, Villeurbanne.

Fabrique avec l’artiste Irene Kopelman

IAC Institut d’art contemporain, le dimanche 27 mars à 14:30

**VISITE-ATELIER** **→ À L’IAC DE 14H30 À 16H30** Visite du projet _Here and Elsewhere_ dans le cadre de l’exposition _Quels territoires ?_ suivie d’un atelier avec Irene Kopelman. En lien avec _Here and Elsewhere_, entre recherche scientifique et approche artistique, l’artiste propose aux enfants de 7 à 12 ans de s’intéresser à un ensemble aléatoire de minéraux pour en réaliser une carte dessinée. **CONVERSATION** **→ À L’IAC À 17H** Rencontre avec Irene Kopelman autour de la publication de l’édition qui accompagne son projet à l’IAC : _Here and Elsewhere/Notes on Representation 11_ édité chez Roma Publications (Amsterdam). Avec la volonté de retranscrire la démarche scientifique qu’elle adopte, Irene Kopelman accompagne systématiquement chacun de ses projets d’une publication, largement illustrée. → Gratuit sur réservation sur [www.i-ac.eu](http://www.i-ac.eu)

Visite de l’exposition suivie d’un atelier avec l’artiste Irene Kopelman

IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T19:00:00