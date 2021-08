Paris La Maison des métallos île de France, Paris [FABRIQUE] Autour du spectacle de Frédéric Ferrer La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

[FABRIQUE] Autour du spectacle de Frédéric Ferrer La Maison des métallos, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 19h à 21h

Le samedi 16 octobre 2021

de 19h à 21h

Le jeudi 4 novembre 2021

de 19h à 21h

Le vendredi 7 janvier 2022

de 19h à 21h

gratuit

Soyez les contributeurs et les premiers témoins du spectacle Le Problème lapin avec Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz ! [FABRIQUE] Autour du spectacle Le Problème lapin avec Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz En février 2022, Frédéric Ferrer et la compagnie Vertical Détour seront à la Maison des métallos pour une CoOP dédiée à l’anthropocène, guidée par l’envie de réinventer de nouveaux mots pour un nouveau monde, et avec pour surprenant protagoniste… Le lapin ! Lapin sauvage ou domestiqué, en peluche ou en clapier, lapin dans l’espace (en 1959 !), lapin des îles Kerguelen, lapin en civet ou lapin crétin : le lapin est partout, insaisissable, paré de nombreux maux, et interroge les limites de notre monde. Cette question lapine, Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz la prendront à bras le corps en février à la Maison des métallos, avec le spectacle Le problème lapin, cartographie 7 de l’Atlas de l’anthropocène. Ils vous proposent de nourrir cette création en train de se faire, de la documenter (avez-vous des histoires de lapin en poche ?), d’en être les premiers spectateurs et spectatrices, et de recevoir quelques surprises venant tout droit des répétitions ! Pour chaque temps de rencontre, Frédéric & Hélène seront accompagnés d’un invité de marque… Pour la rencontre du 4 septembre, ils seront accompagnés de Jean-Louis Chapuis, chercheur du Museum National d’Histoire Naturelle. Spectacles -> Théâtre La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

