[fabrique] ateliers Papier et Lumière La Maison des métallos Paris

Paris

[fabrique] ateliers Papier et Lumière La Maison des métallos, 10 mars 2023, Paris. Le dimanche 12 mars 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 11 mars 2023

de 14h30 à 16h00

Le vendredi 10 mars 2023

de 18h00 à 19h00

. gratuit durées Atelier Lumière : 30 min

Atelier Papier : 1h15 Ateliers gratuit destinés aux enfants : entre 8 et 10 ans pour l’atelier Lumière entre 8 et 14 ans pour l’atelier Papier La participation à l’un de ces ateliers offre à l’enfant complice la gratuité pour le spectacle « CommUne Utopie » L’équipe artistique d’Anne Collod propose, en amont du spectacle “CommUne Utopie”, deux ateliers pour deux groupes d’enfants qui souhaitent devenir complices lors de la préparation du spectacle. Atelier Papier Avec les interprètes du spectacle, les enfants complices sont amenés à prendre part au spectacle durant une scène de déchirage et geyser de papier kraft ! Très ludique ! Ce groupe est indispensable à la tenue du spectacle. Atelier Lumière En possession de lampes torches LED, les enfants complices sont invités à éclairer la scène et à effectuer une sortie chorégraphique durant le spectacle. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/ateliers-papier-et-lumiere 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://framaforms.org/reservations-atelier-spectacles-communutopie-1674735775

