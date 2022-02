Fabrique / « Atelier » IAC Institut d’art contemporain, 2 avril 2022, Villeurbanne.

Atelier de deux jours recourant aux pierres magiques et marelles spirituelles autour des histoires cachées (ésotéricogéographie) du territoire local, avec les artistes-chercheuses Cynthia Montier & Ophélie Naessens. **> De 13h à 18 h à l’IAC** > **Restitution le dimanche 3 avril 2022 à 15h dans Villeurbanne** Un rituel de fortune mobilise des éléments (objet, signe, système – palet, marelle) pour que le jeu devienne le plateau d’un rituel collectif de résistance dans lequel chacun·e chemine vers de nouveaux possibles pour la Terre. Cynthia Montier & Ophélie Naessens sont un duo d’artistes-chercheuses. Leur travail explore la notion d’ésotérico-géographie, l’appréhension de la géographie et de la géologie urbaine ou rurale comme des espaces à double dimension : à la fois physique et ésotérique, révélant un sens profond ; la représentation symbolique d’une expérience spirituelle, mystique ou émotionnelle. Elles imaginent et expérimentent des formes participatives naviguant entre l’art, l’activisme et la magie. Ensemble, elles s’intéressent aux dispositifs de médiation et de transmission des connaissances et des pratiques – pédagogies rituelles – ainsi qu’à la place de la spiritualité dans les pratiques artistiques.

