[fabrique] Atelier création d’accessoires festifs La Maison des métallos, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 21 juin 2023

de 16h30 à 18h30

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

tarifs libres 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !)

Le matériel sera fourni par la Maison des métallos

On se prépare à la fête ! En couleurs et en musique, venez préparer vos accessoires de fête pour la parade qui ouvrira une Fête de la musique aux couleurs brésiliennes !

Pas de fête ou carnaval sans accessoire !

Le 21 juin, on fête la musique et on ouvre la soirée avec une déambulation joyeuse dans le quartier où circassiens et batucada donneront le rythme.

Mêlez-vous à la fête et venez participer à la parade munis de vos plus beaux accessoires. Pour cela, nous vous proposons trois après-midi créatifs à La Maison des métallos tout au long du mois de juin.

Êtes-vous plutôt coiffe ? Fraise ou manchette ? Ou votre cœur balance entre un masque ou un éventail ?

Laissez libre cours à votre imagination, guidé par Clara Dubois, notre magicienne des matières et complice. Venez créer l’accessoire qui vous ressemble, seul·e, entre ami·es ou en binôme parent-enfant pour les plus jeunes

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/troisieme-cirque-fabrique 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1235&lng=1

Léon Diaz-Ronda