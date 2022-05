[FABRIQUE] Arpentage d’un livre de Fernand Deligny La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 18h00

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez!)

Deligny avait créé des lieux de vie pour enfants autistes, loin des dogmes d'une institution enfermante, pour leur permettre de vivre dans la "vacance du langage". Une traversée des écrits de Fernand Deligny, éducateur hors-normes, qui fonde dans les Cévennes à la fin des années 1960, un véritable lieu de vie pour des enfants autistes et psychotiques que la psychiatrie avaient jugés incurables. Là, il mène ce qu'il nomme des tentatives, alternatives à l'enfermement, défendant l'idée que "si l'humain était respecté, il n'y aurait plus de maladie mentale". Venez marcher sur les traces de ce poète autodidacte du lien, dont la pensée reste étonnamment vivante. Ne lisez rien avant… L'arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d'un ouvrage, venue des mouvements d'éducation populaire. Un vrai mélange, une vision plurielle !

