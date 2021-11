Paris La Maison des métallos île de France, Paris [FABRIQUE] Arpentage du livre “Le chez soi des animaux” La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FABRIQUE] Arpentage du livre “Le chez soi des animaux” La Maison des métallos, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 15h à 17h

payant

Qu’est-ce que le “chez soi” des animaux ? La notion invite à réfléchir à notre identité, notre rapport à la Nature et la manière dont nous humains nous cohabitons pour participer d’une grande chaîne du vivant. [FARBIQUE] Arpentage du livre “Le chez soi des animaux” de Vinciane Despret Saviez-vous que les petits oiseaux ont l’étonnante habitude de faire leur nid dans le même arbre que leur prédateur et que ce faisant, ils s’en protègent ? La philosophe et éthologue Vinciane Despret raconte aux enfants des histoires sur le rapport des animaux à leur habitat et à leur identité. Pour comprendre qu’au-delà des ressemblances et des différences, “cette Terre est, pour chacun et pour nous tous, notre chez nous”. L’arpentage est une méthode de lecture collective qui permet la découverte à plusieurs d’un ouvrage, il est donc recommandé de ne pas lire le livre avant ! A partir de 12 ans Avec l’association Peuple et Culture et le CAC Animations -> Lecture / Rencontre La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m) Ligne 96

Contact : Maison des métallos 0148058827 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/fr/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/MaisonMetallos0147002520 reservation@maisondesmetallos.org Animations -> Lecture / Rencontre Paris nature;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-27T15:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00

Maison des métallos

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris