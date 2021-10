Paris La Maison des métallos île de France, Paris [FABRIQUE] Arpentage : De la démocratie en pandémie La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FABRIQUE] Arpentage : De la démocratie en pandémie La Maison des métallos, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 15h à 17h

payant

Une lecture collective de l’ouvrage De la démocratie en pandémie, de Barbara Stiegler Face à la covid, changer de modèle ! Ce manifeste propose de sortir de la sidération et d’engager enfin des mobilisations sociales et politiques de grande ampleur. C’est un Manifeste auxquels sont associés 14 chercheurs et soignants, et il décape ! L’alerte est sévère. La philosophe Barbara Stiegler pointe le lien entre le Covid, les inégalités sociales et la crise écologique pour s’alarmer de ce qu’une pandémie d’une telle ampleur ne provoque aucun débat, alors qu’elle menace la démocratie même… L’arpentage est une méthode de lecture collective qui permet la découverte à plusieurs d’un ouvrage. Une seule consigne : ne pas lire le livre avant! ! Avec Peuple & Culture et le CAC Animations -> Lecture / Rencontre La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m) Ligne 96

Contact :Maison des métallos 0148058827 info@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/MaisonMetallos0147002520 reservation@maisondesmetallos.org Animations -> Lecture / Rencontre Insolite;Étudiants;En famille;Ados

Date complète :

2021-10-09T15:00:00+02:00_2021-10-09T17:00:00+02:00

maison des métallos

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris