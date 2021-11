Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre FABRIQUE A MOTS Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 1 février 2020 à 14:30

Atelier d’écriture créative pour les jeunes (âge indicatif : 12-18 ans), animé par Caroline Deby, écrivaine et biographe. Le 1er samedi de chaque mois de 14h30 à 16h30.

Réservé aux personnes abonnées au réseau des médiathèques de Nevers agglomération

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2020-02-01T14:30:00 2020-02-01T16:30:00

