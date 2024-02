Format Paysage – Maestria Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 30 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein Tarif : 14€ Tarif Réduit: 11€ Billetterie : vostickets.fr Tout Public

La soirée s’étire déjà et dans la rue autour, les gens semblent tous se hâter de rentrer chez eux. Sans vraiment le vouloir, vous vous laissez embarquer et vous pressez le pas. Là où vous allez, il vaut mieux être à l’heure. Un petit et chaleureux théâtre vous ouvre ses portes. Le temps de laisser de côté votre lourd manteau, déjà, un silence attentif s’installe. Il y a un moment de crépuscule suspendu où quelques éternuements vous rappellent encore au réel, avant que la lumière des projecteurs n’annonce un monde nouveau. Une voix vous attrape et dans ses élans vous vous laissez porter. Vers un caravansérail lointain au tournant du siècle, tout en haut des escaliers sombres chez les grands-parents, au coeur de la forêt en automne lorsque même l’air sent la terre… Vous êtes happés par ces moments de vie, des instantanés fragiles qui sont arrivés à d’autres sans doute et qui déjà se font une place en vous, se mélangeant à vos propres souvenirs. Dehors, une averse a entrepris de laver les empreintes des passants. Mais ça vous ne le découvrirez que bien plus tard. Un spectacle original de Maestria Impros. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/