Vivre.gouv.fr – Maestria Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Tout Public

Aujourd’hui, Erica a son premier rendez-vous avec son conseiller VIVRE.GOUV.FR. Tous les ans, c’est sur ce site que chacun ou chacune remplit le formulaire. En bas de la page : une question, deux réponses. “Souhaitez-vous démarrer un processus d’assistance à la fin de vie ?”. Non. Oui. Pour la première fois le mois dernier, Erica a coché “oui”. Elle entre alors dans un cheminement personnalisé de douze rencontres, sur douze mois. Psychiatres, psychologues, groupes de soutien… Et à chaque étape, la possibilité de poursuivre la démarche, ou d’y renoncer. Elle a coché “oui”. Juste comme ça, juste pour voir. Comprendre ce qui a mené sa mère à faire le même choix, il y a deux ans de cela. Sans en parler à personne, elle avait secrètement mené à son terme ce processus, laissant Erica et son frère sans réponse. Elle ne compte pas aller au bout de la procédure. Elle n’a aucune raison de vouloir mourir. Elle va bien, elle est entourée, elle est heureuse. Mise en scène : Adrien Chauvin. Ecriture : Marie Olivier Un spectacle original de la compagnie Maestria. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/