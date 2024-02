Le Roi de la Colline – Fait Maison Fabrique à Impros (La) Nantes, vendredi 1 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Il a les feux de la rampe, la pôle position, la gloire et peut-être même l’amour et la beauté. Pour ce spectacle, le roi de la colline régnera sur sa scène comme il l’entend : style, durée, ambiances… Mais que ce soit dans les tragédies grecques ou dans les sièges du gouvernement, on ne reste jamais accroché au pouvoir très longtemps. Quelqu’un risque fort de lui prendre sa place ! Venez voir une cour de prétendants rivaliser d’audace pour vous satisfaire vous, peuble, plèbe, public ! Ce spectacle vous est proposé par La Fabrique à Impros. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/