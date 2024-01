La Croqueuse de mots – L’improviconteuse Fabrique à Impros (La) Nantes, jeudi 29 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 16:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 € Billetterie : vostickets.fr jeune public

Panique au pays des contes, la Croqueuse de mots a encore frappé ! Les contes et les histoires n’existent plus… Crapouillette, l’apprentie sorcière de l’imagination, n’est pas la meilleure élève au pays des histoires, mais elle a décidé d’impressionner la sorcière en chef, elle aura besoin de vous pour recréer les histoires disparues. Êtes-vous prêts à vivre une grande aventure ? Dans ce spectacle, improvisation, théâtre et contes se mélangent. Les enfants participent pleinement au déroulé de l’histoire. Certains vont même monter sur scène pour interpréter les personnages. Le public dans son ensemble participe à l’écriture et aux ambiances. Jeune public à partir de 7 ans. Ce spectacle vous est proposé par L’improviconteuse. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/