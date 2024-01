Le village – L’improviconteuse Fabrique à Impros (La) Nantes, jeudi 29 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Histoires poétiques d’un village affabulé. Bienvenue dans ce village dont vous serez les créateurs, mais aussi les oreilles et les cœurs. Un moment poétique et drôle à partager avec l’improviconteuse dont les mots et l’imaginaire sortent tout droit d’un autre monde. Votre imagination sera sa source, son imagination votre plaisir… Durée : environ 70 min. Ce spectacle vous est présenté par L’improviconteuse

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/