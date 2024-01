5, 4, 3, 2, 1 – Maestria Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, dimanche 25 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-25 16:00 – 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Ce n’est pas parce qu’on aime les histoires qu’on n’a pas le droit d’avoir ses petites préférées ! Venez assister à cinq débuts d’histoires, chacune proposée par un ou une des cinq conteurs et conteuses présents sur scène. Ce sera à vous, public, de déterminer lesquelles se poursuivront et s’arrêteront. À la fin du spectacle, une seule de ces cinq histoires arrivera à son terme ! Bien assis dans votre fauteuil, venez terminer le week-end en beauté et profiter d’un dimanche après-midi autour d’une véritable prouesse théâtrale. Les cinq joueurs et joueuses nous promettent un spectacle tout en surprise et en humour ! Création originale proposée par la compagnie Maestria. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/