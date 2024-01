Mes Aïeux ! – Le CITO Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Sommes nous libre ? Nos mémoires sont-elles les nôtres ? Qu’est-ce que chaque être humain transmet ? Quel maillon dans la chaîne des générations suis-je ? Notre liberté est à reconquérir ! Comprendre les liens complexes qui se sont tissés dans nos familles… Une des clefs à ne pas négliger pour sa liberté. Ce spectacle vous est proposé par le CITO. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/