Samedi Nantes Live – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Le premier late show improvisé de la Cité des Ducs ! Aux États-Unis, un late show est une émission culte diffusée à une heure tardive dans la nuit. Un présentateur ou une présentatrice charismatique reçoit des personnalités connues pour faire de la promo, des jeux, des interviews, dans une ambiance joyeuse et décomplexée. Dans ce late show improvisé, les deux invités découvriront en même temps que le public qui ils ou elles sont, et la raison de leur présence sur le plateau ! Venez découvrir ce late show à l’américaine en version improvisée ! Création proposée par La Fabrique à Impros, sur une idée originale de Tremeur Le Floc’h. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

