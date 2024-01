Histoire, nom féminin – Les Moires Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Négligées depuis des milliers d’années par un Zeus capricieux, la chance semble enfin avoir tourné pour les Moires maintenant qu’Héra a pris la relève. Mais les voilà bien ennuyées : elles qui tissent et tracent l’histoire des humains se sont aperçus que certaines histoires de femmes ont été oubliées ou abîmées au fil des siècles. Pour rétablir cette injustice, elles vont devoir retisser, raconter, illustrer la vie de chacune de ces femmes célèbres par ses événements historiques mais aussi ses anecdotes incongrues ! Dans cette pièce improvisée, c’est le public qui choisit la femme célèbre dont la vie va être traitée par les trois improvisatrices. Que vous soyez fan de Sissi l’Impératrice ou que vous ne connaissiez que de nom Simone de Beauvoir, venez (re)découvrir l’histoire pas tout à fait vraie de ces figures féminines qui ont marqué l’Histoire. Ce spectacle vous est présenté par Les Moires. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/