JT pas prêt – Les Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 10 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Tout Public

Madame, Monsieur, bonsoir ! Une phrase que l’on a l’habitude d’entendre tous les soirs, à la même heure, à la seconde près… Oui, mais voilà : imaginez le grain de sable dans la machine du reportage, le caillou dans la chaussure du duplex, la couille dans le potage du… Bref, vous avez compris, ce sont les fameux « aléas du direct ». Heureusement, un journaliste en retard peut toujours compter sur les théatrespectateurs et théatrespectatrices pour l’aider à trouver le bon angle, sortir un scoop. Car c’est bien connu, l’audimat… euh, l’opinion publique a toujours raison ! Antenne dans 5, 4, 3… Création proposée par les Diabolos Nantes. Mise en scène : Adrien Godet. Durée : 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/