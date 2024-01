Fantasme(s) – Compagnie des Artistes Très Sauvages Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Et si nous réalisions vos fantasmes ? Fantasme : idée ou représentation imaginaire suggéré par l’inconscient Les fantasmes nous hantent ou nous font faire les choses les plus folles, qu’ils soient cachés ou que l’on cherche à les réaliser. Ils nous guident dans des directions improbables, dont nous sommes parfois fiers, et parfois honteux. Des fantasmes mignons à ceux qui nous confrontent au sexe ou à la mort, tous existent dans nos têtes et inconsciemment dans nos actes. Dans ce spectacle d’improvisation, les comédiens s’inspirent de vos fantasmes dans trois histoires improvisées dans lesquelles les personnages vont voir se confronter leurs envies à leur vie : pressions familiales, conflits internes, incompréhensions, attentes excessives, mais aussi mentors, encouragements et gestes fous. Ce spectacle mélange légèreté et réflexion sur ces fantasmes forts et parfois incontrôlables. Il vous est proposé par la compagnie des Artistes Très Sauvages.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/