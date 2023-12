Fait Maison – Les Cocottes du Destin – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 26 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-26 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Il est des choses que l’on contrôle dans la vie, des décisions que l’on est capable de prendre seul, des événements que l’on attend et des rencontres prévisibles… Pour le reste, il y a les Cocottes du Destin. Venez observer des improvisateus et improvisatrices se soumettre corps et âme aux décisions chaotiques de « simples Cocottes en papier « … Ce spectacle vous est présenté par La Fabrique à Impros. Durée : 1h15.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/