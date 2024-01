Sauve qui peut – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 11 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Un maître du jeu a concocté un véritable escape game, avec de vraies énigmes, casse-têtes et tout ce qui s’ensuit. Avec lui, vous déterminerez les personnages, leurs caractéristiques, leurs secrets… qu’il attribuera aux trois comédiens et comédiennes qu’il a conviés pour y participer. Ensuite, assistez à ce spectacle unique et hors du commun, et surtout, ne les aidez pas à s’échapper ! Ce spectacle vous est proposé par La Fabrique à Impros. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/