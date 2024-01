TranceMasks avec Adrien Chauvin – Stage Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 20 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif unique : 70 € Billetterie : lafabriqueaimpros.com Tout Public

La technique de Trance Mask telle qu’elle est développée par Keith Johnstone permet de découvrir de nouvelles façons de jouer. Avec une préparation adaptée, il est aisé d’entrer dans des états de transe légère, qui nous font jouer des personnages et des émotions plus brutes,. Les scènes que l’on joue sont souvent plus spontanées et plus touchantes avec le masque. Nous utiliserons deux types de masques, induisant chacun des sensations de jeu différentes : les pleins (silencieux, extrêmement expressifs par leurs postures et leurs mouvements lents, ils vivent des scènes qui sont facilement poétiques et peuvent renvoyer des émotions d’une profondeur surprenante avec très peu d’efforts) et les demis (impulsifs, joueurs et fascinants par leurs caractères enfantins, ils permettent de faire l’expérience d’une sincérité et d’une immédiateté que l’on atteint jamais dans des personnages à visage découvert). En tant qu’improvisateur ou improvisatrice, l’expérience du Trance Mask nous apprend que ce sont les plus petits éléments de notre jeu qui en racontent le plus, à condition qu’ils soient sincères. Ils nous montrent qu’en se séparant de toutes nos réflexions conscientes sur la scène et de tous nos efforts pour bien faire, on peut exprimer quelque chose de plus juste.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/