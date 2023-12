Putaclic ou le monde merveilleux d’internet – Les Diabolos Nantes Fabrique à Impros (La) Nantes, 13 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Réseaux sociaux, GIF, hashtags, memes, titres racoleurs… Notre monde connecté est peuplé de toutes ces formes de communication qui, aujourd’hui, influencent nos avis et nos histoires de vie en flattant jusqu’à nos plus bas instincts. Putaclic est un spectacle improvisé qui vous invite à explorer les méandres de l’Internet, pour vous en montrer toutes les facettes… même les plus dark ! Ce spectacle vous est proposé par Les Diabolos Nantes.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/