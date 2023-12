Fait Maison : La Réserve Fabrique à Impros (La) Nantes, 5 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-05 18:30 – 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Il existe en France près d’un million de livres. Parmi ceux là, combien finissent dans un vieux carton au fond d’une réserve, oubliés avant même d’avoir été lus ? Et oui, vous avez raison : beaucoup trop. Nous, Archivistes de la Fabrique à Impros, refusons de laisser ces belles lettres tomber dans l’oubli. Il y a dans nos rayonnages des histoires magnifiques, incongrues, médiocres, touchantes, un répertoire d’humanité qui s’ignore. Des nouvelles, des romans de gare, des épopées en huit tomes, des auteurs oubliés comme Margaret Bisham ou Emmanuel Gravecoeur… Nous aimerions tant jeter la lumière sur ces histoires ignorées, mais nous savons bien que personne n’a le temps de toutes les lire. Alors le temps d’un soir, une fois n’est pas coutume, nous allons vous les jouer. Poussez la porte de la réserve pour découvrir des histoires insoupçonnées. Ce spectacle vous est proposé par la Fabrique à Impros.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/