Championnat Nantais d’Improcatch – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 28 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-28 18:00 – 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Le CNIC revient pour une troisième édition encore plus explosive que la deuxième ! Chaque dimanche, pour votre plus grand plaisir, ce n’est pas une, mais deux rencontres durant lesquelles des duos de personnages s’affronteront sur scène sous le regard aiguisé d’un arbitre intransigeant. Ce dernier leur imposera contraintes et thèmes, toujours avec votre complicité ! Et à la fin de ces shows, c’est vous qui élirez le meilleur binôme, celui qui vous aura le plus convaincu et mérité à vos yeux d’aller plus loin dans la course au titre suprême ! Création proposée par La Fabrique à Impros. Durée : 1h22

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/