H-24 – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, 7 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-07 16:00 – 17:00

Gratuit : non Tarif Unique:9€https://www.vostickets.fr/Billet?ID=FABRIQUE_IMPROS&SPC=25019 Tout Public

Steven Spielberg, Michael Bay, les blockbusters américains, sauver la planète de l’invasion d’extra-terrestres ou de la collision d’un satellite en chute libre, 24h pour sauver la vie de la fille du président… Vous voyez de quoi on parle ? Et bien, à la Fabrique à Impros, on aime bien, mais on n’a pas les mêmes moyens ! Alors nous vous proposons « H – 24 ». Dans ce spectacle, vous nous proposez une action banale (faire ses lacets, manger le crouton d’une baguette…) et une heure de départ, par exemple 14h17. Et nous, nous commençons le jour 0 à 14h17 une histoire apparemment classique. Tout ce que l’on sait, c’est que le jour 1, à 14h17, un des personnages fera son lacet et cela changera la face de l’univers. Ou de son pays. Ou de sa vie à lui. Ou celle de sa voisine… Rien n’est préparé, rien n’est prévu. Tout ce que l’on sait au début, c’est que dans 24h, il va se passer quelque chose de normal ! Par les comédiens et comédiennes pros de la Fabrique à Impros. Durée : 1h10. Tous les premiers dimanches du mois à 16h.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/